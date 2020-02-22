South Street Temple vandalism

A surveillance camera recorded a man painting a swastika on the front door of the South Street Temple at 2061 S. 20th St in Lincoln. A swastika was also was painted on the synagogue’s steps.

Lincoln police have arrested a Plattsmouth man on suspicion of felony vandalism in a January incident investigated as a hate crime. 

Noah T. Miller, 21, was arrested at 10:53 p.m. Friday on suspicion of vandalizing the South Street Temple in Lincoln with a spray-painted swastika and racial epithets, police said. 

Investigators analyzed video evidence from the Jan. 13 incident that showed a man spray-painting the door and steps of the temple, as well as photographing the vandalism with his cellphone, police said.

Notable crime news of 2020

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jwade@owh.com, 402-444-1067

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