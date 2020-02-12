Fontenelle Elementary School

Fontenelle Elementary School

A Fontenelle Elementary School student brought a BB gun to school, school officials told parents. 

Someone reported to school staff that the student had a weapon on school property on Tuesday. Officials found the student with a BB gun, Principal Heather Rogers said.

"We take these situations very seriously," she said. "We continue to work with the family of the student involved and appropriate disciplinary action will be taken."

alia.conley@owh.com, 402-444-1068,

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Alia Conley covers breaking news, crime, crime trends, the Omaha Police Department and initial court hearings. Follow her on Twitter @aliavalentine. Phone: 402-444-1068.

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