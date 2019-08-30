kAm}63C2D<2 @A6?D FA E96 a_`h D62D@? $2EFC52J[ 2?5 5@K6?D @7 E@A :?\DE2E6 AC@DA64ED H:== 7=@4< E@ |6>@C:2= $E25:F>]k^Am
kAmw6C6 :D E96 =:DE @7 C64CF:ED 6IA64E65 E@ 36 2E E96 }63C2D<2\$@FE9 p=232>2 82>6] %9@D6 E92E 2AA62C :? @FC }63w$#64CF:E:?8 C2?<:?8D 7@C k2 9C67lQ9EEADi^^HHH]@>292]4@>^?6AC6AK@?6^C64CF:E:?8^7@@E32==^?63CI2D<2\AC6A\7@@E32==\C64CF:E:?8\C2?<:?8D^2CE:4=60ghf_e5bd\5e`6\d254\3`fb\fadcag4e5g6c]9E>=Q E2C86ElQ03=2?<Qma_a_k^2m 2?5 k2 9C67lQ9EEADi^^HHH]@>292]4@>^?6AC6AK@?6^C64CF:E:?8^7@@E32==^?63C2D<2\AC6A\7@@E32==\C64CF:E:?8\C2?<:?8D^2CE:4=60d`eh_feg\d_3h\d_4h\g6be\7d`7465h3eg7]9E>=Q E2C86ElQ03=2?<Qma_a`k^2m H:== 92G6 E96:C C2?<:?8 :?4=F565 :? A2C6?E96D:Dik^Am
k9bma_a_k^9bm
kAmkDEC@?8mx?\DE2E6k^DEC@?8mk^Am
kAm}@CC:D CF??:?8 324<^D276EJ pD9E@? w2FD>2??[ }63C2D<2 H2=<\@? 4@>>:E W}@] d p%wXk^Am
kAm{:?4@=? $@FE962DE @776?D:G6 =:?6>2? )2G:6C %C6G:?@[ }63C2D<2 H2=<\@? 4@>>:E W}@] `e @G6C2==[ }@] a ~{Xk^Am
kAm{:?4@=? $@FE962DE 5676?D:G6 324< xD224 v:77@C5 W}@] c @G6C2==[ }@] ` sqXk^Am
kAmpFC@C2 E:89E 6?5 }2E6 q@6C<:C496C W}@] b %tXk^Am
kAmr@=F>3FD CF??:?8 324< y@6J qC22D49 W}@] b #qXk^Am
kAmvC2?5 xD=2?5 H:56 C646:G6C qC@4 s@F8=2DD W}@] d (#Xk^Am
kAm~>292 qFC<6 CF??:?8 324< y2J=@? #@FDD6== W}@] d #qXk^Am
kAm|:==2C5 (6DE 5676?D:G6 6?5 q2J=@C qC2??6?k^Am
kAmr6?E6??:2= CF??:?8 324< s2G@? qC66Dk^Am
kAm~>292 qFC<6 BF2CE6C324< #6:5 qFC<6k^Am
kAm(6DE !@:?E vprr @776?D:G6 =:?6>2? r2D6J s@6C?6>2??k^Am
kAm{:?4@=? t2DE @776?D:G6 =:?6>2? y6EE y2?DD6?k^Am
kAm$@FE96C? CF??:?8 324< qC256? z=@G6Ck^Am
kAm$6H2C5 @776?D:G6 =:?6>2? %J=6C {6?Kk^Am
kAm(29@@ CF??:?8 324< %C6G:? {F36?k^Am
kAmpFC@C2 @776?D:G6 =:?6>2? #J2? |2C=2EEk^Am
kAm(2G6C=J H:56 C646:G6C |2D@? }:6>2?k^Am
kAmv:33@? @776?D:G6 =:?6>2? r9: ~?2E6k^Am
kAmr@=F>3FD $4@EFD D276EJ %J=6C !2=>6Ck^Am
kAmt=<9@C? $@FE9 =:?6324<6C y24< !2C25:Dk^Am
kAm$FEE@? CF??:?8 324< y24<D@? !6CC:6?k^Am
kAm}@CE9 !=2EE6 =:?6324<6C t==:@EE !FC5Jk^Am
kAm~>292 (6DED:56 D276EJ^H:56 C646:G6C vC2?E %2886k^Am
kAmw:89 !=2:?D CF??:?8 324< z62E@? '2? w@FD6?k^Am
kAmkDEC@?8m~FE\@7\DE2E6k^DEC@?8mk^Am
kAm{2HC6?46 Wz2?]X uC66 $E2E6 @776?D:G6 =:?6>2? k2 9C67lQ9EEADi^^52E2@>292]4@>^9FD<6CD^A=2J6C^egd`^EFC?6C\4@C4@C2?Q E2C86ElQ03=2?<Qm%FC?6C r@C4@C2?k^2m[ }63C2D<2 D49@=2CD9:A 4@>>:Ek^Am
kAmr2CC@== Wx@H2X zF6>A6C =:?6324<6C k2 9C67lQ9EEADi^^52E2@>292]4@>^9FD<6CD^A=2J6C^f``e^3=2:D6\8F??6CD@?Q E2C86ElQ03=2?<Qmq=2:D6 vF??6CD@?k^2m[ }63C2D<2 D49@=2CD9:A 4@>>:Ek^Am
k9bma_a`k^9bm
kAmkDEC@?8mx?\DE2E6k^DEC@?8mk^Am
kAmt=<9@C? E:89E 6?5 sC6H r9C:DE@ W}@] f @G6C2==Xk^Am
kAm~>292 #@?42==: @776?D:G6 =:?6>2? }@=2? v@C4KJ42k^Am
kAmkDEC@?8m~FE\@7\$E2E6k^DEC@?8mk^Am
kAmt5>@?5 W~<=2]X $2?E2 u6 5676?D:G6 6?5 r@==:? ~=:G6C[ }63C2D<2 D49@=2CD9:A E2C86Ek^Am
kAmu@CE r@==:?D Wr@=@]X u@DD:= #:586 @776?D:G6 =:?6>2? %C6J +F9?[ }63C2D<2 D49@=2CD9:A E2C86Ek^Am
k9bma_aak^9bm
kAmkDEC@?8m~FE\@7\DE2E6k^DEC@?8mk^Am
kAmz2?D2D r:EJ W|@]X !6>3C@<6 w:== $49@@= H:56 C646:G6C "F:?E@? r@?=6J[ }63C2D<2 D49@=2CD9:A E2C86Ek^Am
Sign up for Big Red Today news alerts
Get a daily Husker news roundup, recruiting updates and breaking news in your inbox.
kAm#F??:?8 324< |2CG:? $4@EE[ !@CE ~C2?86 Wu=2]X $ACF46 rC66<k^Am
kAm#F??:?8 324< |2CG:? $4@EE[ !@CE ~C2?86 Wu=2]X $ACF46 rC66<k^Am
kAm#F??:?8 324< $6G:@? |@CC:D@?[ %F=D2 W~<=2]X t5:D@? !C6Ak^Am
kAm#F??:?8 324< $6G:@? |@CC:D@?[ %F=D2 W~<=2]X t5:D@? !C6Ak^Am
kAm#F??:?8 324< $6G:@? |@CC:D@?[ %F=D2 W~<=2]X t5:D@? !C6Ak^Am
kAm#F??:?8 324< $6G:@? |@CC:D@?[ %F=D2 W~<=2]X t5:D@? !C6Ak^Am
kAm(:56 C646:G6C (:==:2> }:I@?[ (24@ W%6I2DX |:5H2Jk^Am
kAm(:56 C646:G6C (:==:2> }:I@?[ (24@ W%6I2DX |:5H2Jk^Am
kAm(:56 C646:G6C (:==:2> }:I@?[ (24@ W%6I2DX |:5H2Jk^Am
kAm(:56 C646:G6C (:==:2> }:I@?[ (24@ W%6I2DX |:5H2Jk^Am
kAm(:56 C646:G6C (:==:2> }:I@?[ (24@ W%6I2DX |:5H2Jk^Am
kAms676?D:G6 E24<=6 }2D9 wFE>2496C[ r92>36C=2:? W$]s]X w:89 $49@@=k^Am
kAms676?D:G6 E24<=6 }2D9 wFE>2496C[ r92>36C=2:? W$]s]X w:89 $49@@=k^Am
kAms676?D:G6 E24<=6 }2D9 wFE>2496C[ r92>36C=2:? W$]s]X w:89 $49@@=k^Am
kAms676?D:G6 E24<=6 }2D9 wFE>2496C[ r92>36C=2:? W$]s]X w:89 $49@@=k^Am
kAm~776?D:G6 E24<=6 p=6I r@??[ s6C3J Wz2?]X w:89 $49@@=k^Am
kAmr@C?6C324< %2J>@? {J?F>[ ~C=2?5@ Wu=2]X tG2?Dk^Am
kAm~776?D:G6 E24<=6 %FC?6C r@C4@C2?[ {2HC6?46 Wz2?]X uC66 $E2E6k^Am
kAm~776?D:G6 E24<=6 %FC?6C r@C4@C2?[ {2HC6?46 Wz2?]X uC66 $E2E6k^Am
kAm~776?D:G6 E24<=6 %FC?6C r@C4@C2?[ {2HC6?46 Wz2?]X uC66 $E2E6k^Am
kAm~776?D:G6 E24<=6 %FC?6C r@C4@C2?[ {2HC6?46 Wz2?]X uC66 $E2E6k^Am
kAm(:56 C646:G6C +2G:6C q6EED[ q6==6GF6 (6DEk^Am
kAm(:56 C646:G6C +2G:6C q6EED[ q6==6GF6 (6DEk^Am
kAm(:56 C646:G6C +2G:6C q6EED[ q6==6GF6 (6DEk^Am
kAm(:56 C646:G6C +2G:6C q6EED[ q6==6GF6 (6DEk^Am
kAm(:56 C646:G6C +2G:6C q6EED[ q6==6GF6 (6DEk^Am
kAm(:56 C646:G6C +2G:6C q6EED[ q6==6GF6 (6DEk^Am
kAm"F2CE6C324< {@82? $>@E96CD[ pE96?D Wp=2]X w:89 $49@@=k^Am
kAm"F2CE6C324< {@82? $>@E96CD[ pE96?D Wp=2]X w:89 $49@@=k^Am
kAm"F2CE6C324< {@82? $>@E96CD[ pE96?D Wp=2]X w:89 $49@@=k^Am
kAm"F2CE6C324< {@82? $>@E96CD[ pE96?D Wp=2]X w:89 $49@@=k^Am
kAm"F2CE6C324< {@82? $>@E96CD[ pE96?D Wp=2]X w:89 $49@@=k^Am
kAm"F2CE6C324< {@82? $>@E96CD[ pE96?D Wp=2]X w:89 $49@@=k^Am
kAm"F2CE6C324< {@82? $>@E96CD[ pE96?D Wp=2]X w:89 $49@@=k^Am
kAm"F2CE6C324< {@82? $>@E96CD[ pE96?D Wp=2]X w:89 $49@@=k^Am
kAm#F??:?8 324< |2CG:? $4@EE[ !@CE ~C2?86 Wu=2]X $ACF46 rC66<k^Am
kAm#F??:?8 324< |2CG:? $4@EE[ !@CE ~C2?86 Wu=2]X $ACF46 rC66<k^Am
kAm#F??:?8 324< $6G:@? |@CC:D@?[ %F=D2 W~<=2]X t5:D@? !C6Ak^Am
kAm#F??:?8 324< $6G:@? |@CC:D@?[ %F=D2 W~<=2]X t5:D@? !C6Ak^Am
kAm#F??:?8 324< $6G:@? |@CC:D@?[ %F=D2 W~<=2]X t5:D@? !C6Ak^Am
kAm#F??:?8 324< $6G:@? |@CC:D@?[ %F=D2 W~<=2]X t5:D@? !C6Ak^Am
kAm(:56 C646:G6C (:==:2> }:I@?[ (24@ W%6I2DX |:5H2Jk^Am
kAm(:56 C646:G6C (:==:2> }:I@?[ (24@ W%6I2DX |:5H2Jk^Am
kAm(:56 C646:G6C (:==:2> }:I@?[ (24@ W%6I2DX |:5H2Jk^Am
kAm(:56 C646:G6C (:==:2> }:I@?[ (24@ W%6I2DX |:5H2Jk^Am
kAm(:56 C646:G6C (:==:2> }:I@?[ (24@ W%6I2DX |:5H2Jk^Am
kAms676?D:G6 E24<=6 }2D9 wFE>2496C[ r92>36C=2:? W$]s]X w:89 $49@@=k^Am
kAms676?D:G6 E24<=6 }2D9 wFE>2496C[ r92>36C=2:? W$]s]X w:89 $49@@=k^Am
kAms676?D:G6 E24<=6 }2D9 wFE>2496C[ r92>36C=2:? W$]s]X w:89 $49@@=k^Am
kAms676?D:G6 E24<=6 }2D9 wFE>2496C[ r92>36C=2:? W$]s]X w:89 $49@@=k^Am
kAm~776?D:G6 E24<=6 p=6I r@??[ s6C3J Wz2?]X w:89 $49@@=k^Am
kAmr@C?6C324< %2J>@? {J?F>[ ~C=2?5@ Wu=2]X tG2?Dk^Am
kAm~776?D:G6 E24<=6 %FC?6C r@C4@C2?[ {2HC6?46 Wz2?]X uC66 $E2E6k^Am
kAm~776?D:G6 E24<=6 %FC?6C r@C4@C2?[ {2HC6?46 Wz2?]X uC66 $E2E6k^Am
kAm~776?D:G6 E24<=6 %FC?6C r@C4@C2?[ {2HC6?46 Wz2?]X uC66 $E2E6k^Am
kAm~776?D:G6 E24<=6 %FC?6C r@C4@C2?[ {2HC6?46 Wz2?]X uC66 $E2E6k^Am
kAm(:56 C646:G6C +2G:6C q6EED[ q6==6GF6 (6DEk^Am
kAm(:56 C646:G6C +2G:6C q6EED[ q6==6GF6 (6DEk^Am
kAm(:56 C646:G6C +2G:6C q6EED[ q6==6GF6 (6DEk^Am
kAm(:56 C646:G6C +2G:6C q6EED[ q6==6GF6 (6DEk^Am
kAm(:56 C646:G6C +2G:6C q6EED[ q6==6GF6 (6DEk^Am
kAm(:56 C646:G6C +2G:6C q6EED[ q6==6GF6 (6DEk^Am
kAm"F2CE6C324< {@82? $>@E96CD[ pE96?D Wp=2]X w:89 $49@@=k^Am
kAm"F2CE6C324< {@82? $>@E96CD[ pE96?D Wp=2]X w:89 $49@@=k^Am
kAm"F2CE6C324< {@82? $>@E96CD[ pE96?D Wp=2]X w:89 $49@@=k^Am
kAm"F2CE6C324< {@82? $>@E96CD[ pE96?D Wp=2]X w:89 $49@@=k^Am
kAm"F2CE6C324< {@82? $>@E96CD[ pE96?D Wp=2]X w:89 $49@@=k^Am
kAm"F2CE6C324< {@82? $>@E96CD[ pE96?D Wp=2]X w:89 $49@@=k^Am
kAm"F2CE6C324< {@82? $>@E96CD[ pE96?D Wp=2]X w:89 $49@@=k^Am
kAm"F2CE6C324< {@82? $>@E96CD[ pE96?D Wp=2]X w:89 $49@@=k^Am
Post a comment as
Report
Watch this discussion.
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Please keep it clean, turn off CAPS LOCK and don't threaten anyone. Be truthful, nice and proactive. And share with us - we love to hear eyewitness accounts.