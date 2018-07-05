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Mike is a prep recruiting specialist for The World-Herald. Follow him on Twitter @MikeSautterOWH. Phone: 402-444-1335.

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