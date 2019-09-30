kAm{x}r~{} — p5C:2? |2CE:?6K H2E4965 }u{ 7@@E32== 3C@2542DED $F?52J] w6 H@C<65 @? D@>6 p44@F?E:?8 a_` 9@>6H@C<] w6 DE2J65 @77 9:D 766E 2?5 C6DE65]k^Am
×
Javascript is required for you to be able to read premium content.
Please enable it in your browser settings.
kAm}63C2D<2 92D 2 ac\9@FC CF=6 23@FE =:?86C:?8 @? E96 C6DF=E @7 2 82>6] qFE E96 wFD<6C BF2CE6C324< 2?5 9:D E62>>2E6D 32C6=J ?66565 E96 E:>6 :E E@@< 7@C $2EFC52J’D cg\f =@DD 282:?DE ~9:@ $E2E6 E@ 86E @FE @7 92?5 E@ D9:7E E96:C 7@4FD] &?=:<6 E96 @G6CE:>6 =@DD E@ r@=@C25@ — H96? A=2J6CD =2>6?E65 2=@F5 H92E 2 5:776C6?46 @?6 @C EH@ A=2JD H@F=5 92G6 >256 — E96C6 H2D ?@ C62D@? 7@C DF49 C68C6E :? 2 3=@H@FE 56762E E@ 2 E62> }& 4@249 $4@EE uC@DE G@E65 }@] ` :? 9:D H66<=J 32==@E]k^Am
kAm“s@?’E H2?E E@ E2=< E@@ >F49 23@FE :E[” |2CE:?6K D2:5] “(6’C6 >@G:?8 @? E@ E9:D H66<] tI4:E65 7@C E9:D @AA@CEF?:EJ E@ A=2J 282:?]”k^Am
kAm(9:=6 D@>6 :?\D62D@? AC6DD 4@?76C6?46D E6?5 E@ C692D9 E96 AC6G:@FD 82>6[ |@?52J’D D6DD:@? :?D:56 |6>@C:2= $E25:F> 925 >F49 >@C6 @7 2 7F==\DE62>\29625 E96>6 7@C E96 C6=2E:G6=J 76H A=2J6CD E92E 2CC:G65 E@ 492E]k^Am
kAm%96C6 H2D E2=< 23@FE 9@H }&’D ?6H=J F?G6:=65 x\7@C>2E:@?^5@F3=6\H:?8 =@@< >:89E 724E@C :? E96 C6DE @7 E96 D62D@?] w@H E96 7:CDE 3J6 H66< — 7@==@H:?8 E9:D H66<6?5’D 4=2D9 H:E9 }@CE9H6DE6C? 2?5 |:??6D@E2 27E6C E92E — H:== 4@>6 2E 2? :562= E:>6] w@H 2 DEC@?8 >@C?:?8 AC24E:46 D6E E96 E@?6 7@C 2 H66< @7 AC6A2C2E:@? 282:?DE E96 5676?5:?8 q:8 %6? (6DE 492>A:@?D]k^Am
kAm“tG6CJ3@5J’D ;FDE C625J 7@C E9:D H66<[” CF??:?8 324< s65C:4< |:==D D2:5] “r@>6 324< 2?5 9:E }@CE9H6DE6C? DEC@?8]”k^Am
kAm“(6 42?’E =6E ~9:@ $E2E6 362E FD EH:46[” D2:5 5676?D:G6 324< r2> %2J=@C\qC:EE]k^Am
kAmp5565 5676?D:G6 =:?6>2? s2CC:@? s2?:6=Di “%9@D6 6>@E:@?D[ :?7=:4E :E @? E96 ?6IE E62>]”k^Am
kAm}63C2D<2’D c`\A@:?E =@DD C2?<D 2>@?8 :ED >@DE =@AD:565 :? E96 q:8 %6? 6C2[ 2?5 7@C>6C wFD<6C E62>D 4@F=5 E6DE:7J E@ E96 D?@H32== 67764E E92E 42? 6?DF6] |:49:82? A@F?565 }& de\`_ =2DE J62C 2?5 E96 wFD<6CD =@DE E96:C ?6IE E9C66 4@?E6DED] ~9:@ $E2E6 de\`c :? a_`f EFC?65 :?E@ 2 `\c D<:5 E96 C6DE @7 E96 J62C] (:D4@?D:? dh\ac :? a_`c C6DF=E65 :? =@D:?8 EH@ @7 E96 ?6IE E9C66]k^Am
kAm%96 =2DE E:>6 t$!}’D “r@==686 v2>6s2J” H2D @? 42>AFD :? a__f 7@C &$r’D ch\b` EC@F?4:?8[ :E H2D E96 7:CDE D6E324< :? 2 d\f J62C E92E =65 E@ 2 9625\4@249 7:C:?8]k^Am
kAm“x E@=5 >J 8FJD E@ AFE E92E @?6 369:?5 FD 72DE[” }63C2D<2 4@249 $4@EE uC@DE D2:5] “(6 ?665 E@ 36 7@4FD65 @? E9:D H66< 2?5 4@?46?EC2E:?8 @? AC24E:4:?8 2D H6== 2D H6 42? E@ 86E C625J 7@C E9:D 82>6]”k^Am
kAm(92E 6I24E=J E96 wFD<6CD =62C?65 $2EFC52J 56A6?565 @? H9@ H2D E2=<:?8] s2?:6=D[ 2 D6?:@C 8C25F2E6 EC2?D76C 7C@> ~<=29@>2 $E2E6[ D2:5 :E’D 86?6C2==J >@C6 5:77:4F=E 7@C J@F?86C A=2J6CD E@ 3@F?46 324< 27E6C 2 3:8 =@DD E92? G6E6C2?D] %96 E62> A6CD6G6C65 E9C@F89 72C >@C6 5:77:4F=E 4@?5:E:@?D =2DE DF>>6C F?56C DEC6?8E9 4@249 +249 sFG2= E92? 2 325 D9@H:?8 :? AC:>6 E:>6] }&’D 4@\42AE2:? DA6?E E96 =2DE 52J @C D@ AC6A2C:?8 7@C 2 }@CE9H6DE6C? 2EE24< 96 7:8FC6D H:== 36 962G:=J CF?\@C:6?E65]k^Am
kAm%2J=@C\qC:EE D2:5 }63C2D<2 4@==64E:G6=J 5:5?’E “AFE :E 2== @? E96 =:?6” 282:?DE E96 qF4<6J6D] w6 649@65 E96 D6?E:>6?ED @7 @E96C 5676?56CD E92E 4@>>F?:42E:@? H2D 2 AC@3=6>[ H:E9 AC6\D?2A 42==D ?@E 36:?8 A2DD65 E9C@F89 E96 6?E:C6 F?:E]k^Am
kAmp?@E96C 5676?D:G6 324<[ s:42AC:@ q@@E=6[ H6?E 9@>6 $2EFC52J 6?4@FC2865 3J 9@H E96 D64@?52CJ 6:E96C 96=5 FA 282:?DE ~9:@ $E2E6’D 7=66E @7 6=:E6 C646:G6CD @C 7@C465 E96> E@ >2<6 A6C764E A=2JD WH9:49 E96J @7E6? 5:5X] q6EE6C J6E[ E96 ;F?:@C D2H E62>>2E6D 4@?E:?F6 E@ 7:89E H96? DF49 2 @?6\D:565 D4@C6 4@F=5 “4@>A=6E6=J 3C62<” =6DD6C E62>D] %96J H6C6 324< @FE :? 2?@E96C 9:89\:?E6?D:EJ[ BF:4<\A2465 AC24E:46 |@?52J]k^Am
kAm“%H@ E9:?8D 42? 92AA6? 27E6C 2 =@DD[” q@@E=6 D2:5] “*@F 42? D:E E96C6 2?5 DF=< 23@FE :E 2?5 36 D25[ @C J@F 42? FD6 E96 4FCC6?E H66< 2D 2 ?6H @AA@CEF?:EJ E@ 6C2D6 E92E 2?5 C:89E J@FC HC@?8D] %92E’D H92E H6’C6 5@:?8 C:89E ?@H[ C:89E:?8 @FC HC@?8D]”k^Am
kAmuC@DE AC676CC65 E@ E2<6 2 >:4C@ G:6H @7 E96 D62D@?[ D2J:?8 >@>6?EF> H:== D9:7E 324< }63C2D<2’D H2J H:E9 2 8@@5 AC24E:46 367@C6 :E 42? A6C7@C> H6== 282:?DE 4@?D64FE:G6 (6DE @AA@?6?ED] $E:==[ 96 25565[ }& H:== “D6== @FE” E@ >2<6 2 CF? :? E9:D >:?:\DEC6E49 367@C6 E96 ~4E] `h 3J6]k^Am
kAm“%96 8FJD 2C6 6I4:E65[” uC@DE D2:5] “tG6CJE9:?8 E96J H2?E E@ 244@>A=:D9 :D DE:== C:89E :? 7C@?E @7 E96>]”k^Am
Close
kAmkDEC@?8muJ? p?56CD@?k^DEC@?8mk^Am
×
Javascript is required for you to be able to read premium content.
Please enable it in your browser settings.
kAmr=2DDi $6?:@Ck^Am
kAm!@D:E:@?i s676?D:G6 =:?6k^Am
kAmw6:89E^H6:89Ei e\b[ b_dk^Am
kAmw@>6E@H?i {:?4@=?[ }63C2D<2k^Am
kAmw:89 D49@@=i {:?4@=? $@FE962DEk^Am
kAmkDEC@?8mxD224 pC>DEC@?8k^DEC@?8mk^Am
×
Javascript is required for you to be able to read premium content.
Please enable it in your browser settings.
kAmr=2DDi $6?:@Ck^Am
kAm!@D:E:@?i !F?E6Ck^Am
kAmw6:89E^H6:89Ei d\``[ a`dk^Am
kAmw@>6E@H?i {:?4@=?[ }63C2D<2k^Am
kAmw:89 D49@@=i {:?4@=? $@FE9H6DEk^Am
kAmkDEC@?8mqC@5J q6=Ek^DEC@?8mk^Am
×
Javascript is required for you to be able to read premium content.
Please enable it in your browser settings.
kAmr=2DDi #65D9:CE 7C6D9>2?k^Am
kAm!@D:E:@?i #F??:?8 324<k^Am
kAmw6:89E^H6:89Ei d\g[ `gdk^Am
kAmw@>6E@H?i ~>292[ }63C2D<2k^Am
kAmw:89 D49@@=i |:==2C5 (6DEk^Am
kAmkDEC@?8mr9C:D r2DD:5Jk^DEC@?8mk^Am
×
Javascript is required for you to be able to read premium content.
Please enable it in your browser settings.
kAmr=2DDi #65D9:CE 7C6D9>2?k^Am
kAm!@D:E:@?i x?D:56 =:?6324<6Ck^Am
kAmw6:89E^H6:89Ei e\`[ aadk^Am
kAmw@>6E@H?i {:?4@=?[ }63C2D<2k^Am
kAmw:89 D49@@=i {:?4@=? !:FD )k^Am
kAmkDEC@?8ms2>:2? y24<D@?k^DEC@?8mk^Am
×
Javascript is required for you to be able to read premium content.
Please enable it in your browser settings.
kAmr=2DDi $@A9@>@C6k^Am
kAm!@D:E:@?i s676?D:G6 =:?6k^Am
kAmw6:89E^H6:89Ei e\a[ afdk^Am
kAmw@>6E@H?i {2D '682D[ }6G252k^Am
kAmw:89 D49@@=i $925@H #:586k^Am
kAmkDEC@?8my@D6A9 y@9?D@?k^DEC@?8mk^Am
×
Javascript is required for you to be able to read premium content.
Please enable it in your browser settings.
kAmr=2DDi #65D9:CE 7C6D9>2?k^Am
kAm!@D:E:@?i x?D:56 =:?6324<6Ck^Am
kAmw6:89E^H6:89Ei e\b[ ac_k^Am
kAmw@>6E@H?i vC6E?2[ }63C2D<2k^Am
kAmw:89 D49@@=i vC6E?2k^Am
kAmkDEC@?8msJ=2? y@C86?D6?k^DEC@?8mk^Am
×
Javascript is required for you to be able to read premium content.
Please enable it in your browser settings.
kAmr=2DDi uC6D9>2?k^Am
kAm!@D:E:@?i !=246<:4<6Ck^Am
kAmw6:89E^H6:89Ei d\h[ `gdk^Am
kAmw@>6E@H?i {:?4@=?[ }63C2D<2k^Am
kAmw:89 D49@@=i {:?4@=? $@FE9H6DEk^Am
kAmkDEC@?8m#6:5 z2C6=k^DEC@?8mk^Am
×
Javascript is required for you to be able to read premium content.
Please enable it in your browser settings.
kAmr=2DDi $6?:@Ck^Am
kAm!@D:E:@?i $276EJk^Am
kAmw6:89E^H6:89Ei e\b[ a`dk^Am
kAmw@>6E@H?i $6H2C5[ }63C2D<2k^Am
kAmw:89 D49@@=i $6H2C5k^Am
kAmkDEC@?8m(J2EE |2K@FCk^DEC@?8mk^Am
×
Javascript is required for you to be able to read premium content.
Please enable it in your browser settings.
kAmr=2DDi $6?:@Ck^Am
kAm!@D:E:@?i #F??:?8 324<k^Am
kAmw6:89E^H6:89Ei d\h[ a__k^Am
kAmw@>6E@H?i p=3:@?[ }63C2D<2k^Am
kAmw:89 D49@@=i q@@?6 r6?EC2=k^Am
kAmkDEC@?8m{2?6 |4r2==F>k^DEC@?8mk^Am
×
Javascript is required for you to be able to read premium content.
Please enable it in your browser settings.
kAmr=2DDi $@A9@>@C6k^Am
kAm!@D:E:@?i $276EJ^A=246<:4<6Ck^Am
kAmw6:89E^H6:89Ei e\a[ aa_k^Am
kAmw@>6E@H?i }@C7@=<[ }63C2D<2k^Am
kAmw:89 D49@@=i }@C7@=<k^Am
kAmkDEC@?8m$:>@? ~EE6k^DEC@?8mk^Am
×
Javascript is required for you to be able to read premium content.
Please enable it in your browser settings.
kAmr=2DDi #65D9:CE 7C6D9>2?k^Am
kAm!@D:E:@?i ~FED:56 =:?6324<6Ck^Am
kAmw6:89E^H6:89Ei e\`[ a_dk^Am
kAmw@>6E@H?i *@C<[ }63C2D<2k^Am
kAmw:89 D49@@=i *@C<k^Am
kAmkDEC@?8m(:==:2> !CKJDEFAk^DEC@?8mk^Am
×
Javascript is required for you to be able to read premium content.
Please enable it in your browser settings.
kAmr=2DDi #65D9:CE 7C6D9>2?k^Am
kAm!@D:E:@?i !F?E6Ck^Am
kAmw6:89E^H6:89Ei e\c[ ad_k^Am
kAmw@>6E@H?i ~G:65@[ u=@C:52k^Am
kAmw:89 D49@@=i ~G:65@k^Am
kAmkDEC@?8m{F<6 #6:>6Ck^DEC@?8mk^Am
×
Javascript is required for you to be able to read premium content.
Please enable it in your browser settings.
kAmr=2DDi uC6D9>2?k^Am
kAm!@D:E:@?i x?D:56 =:?6324<6Ck^Am
kAmw6:89E^H6:89Ei e\`[ aa_k^Am
kAmw@>6E@H?i {:?4@=?[ }63C2D<2k^Am
kAmw:89 D49@@=i {:?4@=? }@CE9 $E2Ck^Am
kAmkDEC@?8m#J2? $49@>>6Ck^DEC@?8mk^Am
×
Javascript is required for you to be able to read premium content.
Please enable it in your browser settings.
kAmr=2DDi #65D9:CE 7C6D9>2?k^Am
kAm!@D:E:@?i ~FED:56 =:?6324<6Ck^Am
kAmw6:89E^H6:89Ei e\c[ ad_k^Am
kAmw@>6E@H?i }@C7@=<[ }63C2D<2k^Am
kAmw:89 D49@@=i }@C7@=<k^Am
kAmkDEC@?8mxD2:29 $E2=3:C5k^DEC@?8mk^Am
×
Javascript is required for you to be able to read premium content.
Please enable it in your browser settings.
kAmr=2DDi #65D9:CE 7C6D9>2?k^Am
kAm!@D:E:@?i $276EJk^Am
kAmw6:89E^H6:89Ei e\_[ a`_k^Am
kAmw@>6E@H?i z62C?6J[ }63C2D<2k^Am
kAmw:89 D49@@=i z62C?6Jk^Am
kAmkDEC@?8mt=: $F==:G2?k^DEC@?8mk^Am
×
Javascript is required for you to be able to read premium content.
Please enable it in your browser settings.
kAmr=2DDi yF?:@Ck^Am
kAm!@D:E:@?i $276EJk^Am
kAmw6:89E^H6:89Ei e\a[ a`dk^Am
kAmw@>6E@H?i {@?8>@?E[ r@=@C25@k^Am
kAmw:89 D49@@=i {@?8>@?Ek^Am
kAmkDEC@?8mr92D6 &C3249k^DEC@?8mk^Am
×
Javascript is required for you to be able to read premium content.
Please enable it in your browser settings.
kAmr=2DDi $6?:@Ck^Am
kAm!@D:E:@?i {@?8 D?2AA6Ck^Am
kAmw6:89E^H6:89Ei e\b[ a`dk^Am
kAmw@>6E@H?i vC@DD6 !@:?E6[ |:49:82?k^Am
kAmw:89 D49@@=i vC@DD6 !@:?E6 $@FE9k^Am
kAmkDEC@?8mz256 (2C?6Ck^DEC@?8mk^Am
×
Javascript is required for you to be able to read premium content.
Please enable it in your browser settings.
kAmr=2DDi $@A9@>@C6k^Am
kAm!@D:E:@?i (:56 C646:G6Ck^Am
kAmw6:89E^H6:89Ei e\`[ a`_k^Am
kAmw@>6E@H?i $4@EED52=6[ pC:K@?2k^Am
kAmw:89 D49@@=i s6D6CE |@F?E2:?k^Am
kAmkDEC@?8muJ? p?56CD@?k^DEC@?8mk^Am
×
Javascript is required for you to be able to read premium content.
Please enable it in your browser settings.
kAmr=2DDi $6?:@Ck^Am
kAm!@D:E:@?i s676?D:G6 =:?6k^Am
kAmw6:89E^H6:89Ei e\b[ b_dk^Am
kAmw@>6E@H?i {:?4@=?[ }63C2D<2k^Am
kAmw:89 D49@@=i {:?4@=? $@FE962DEk^Am
kAmkDEC@?8mxD224 pC>DEC@?8k^DEC@?8mk^Am
×
Javascript is required for you to be able to read premium content.
Please enable it in your browser settings.
kAmr=2DDi $6?:@Ck^Am
kAm!@D:E:@?i !F?E6Ck^Am
kAmw6:89E^H6:89Ei d\``[ a`dk^Am
kAmw@>6E@H?i {:?4@=?[ }63C2D<2k^Am
kAmw:89 D49@@=i {:?4@=? $@FE9H6DEk^Am
kAmkDEC@?8mqC@5J q6=Ek^DEC@?8mk^Am
×
Javascript is required for you to be able to read premium content.
Please enable it in your browser settings.
kAmr=2DDi #65D9:CE 7C6D9>2?k^Am
kAm!@D:E:@?i #F??:?8 324<k^Am
kAmw6:89E^H6:89Ei d\g[ `gdk^Am
kAmw@>6E@H?i ~>292[ }63C2D<2k^Am
kAmw:89 D49@@=i |:==2C5 (6DEk^Am
kAmkDEC@?8mr9C:D r2DD:5Jk^DEC@?8mk^Am
×
Javascript is required for you to be able to read premium content.
Please enable it in your browser settings.
kAmr=2DDi #65D9:CE 7C6D9>2?k^Am
kAm!@D:E:@?i x?D:56 =:?6324<6Ck^Am
kAmw6:89E^H6:89Ei e\`[ aadk^Am
kAmw@>6E@H?i {:?4@=?[ }63C2D<2k^Am
kAmw:89 D49@@=i {:?4@=? !:FD )k^Am
kAmkDEC@?8ms2>:2? y24<D@?k^DEC@?8mk^Am
×
Javascript is required for you to be able to read premium content.
Please enable it in your browser settings.
kAmr=2DDi $@A9@>@C6k^Am
kAm!@D:E:@?i s676?D:G6 =:?6k^Am
kAmw6:89E^H6:89Ei e\a[ afdk^Am
kAmw@>6E@H?i {2D '682D[ }6G252k^Am
kAmw:89 D49@@=i $925@H #:586k^Am
kAmkDEC@?8my@D6A9 y@9?D@?k^DEC@?8mk^Am
×
Javascript is required for you to be able to read premium content.
Please enable it in your browser settings.
kAmr=2DDi #65D9:CE 7C6D9>2?k^Am
kAm!@D:E:@?i x?D:56 =:?6324<6Ck^Am
kAmw6:89E^H6:89Ei e\b[ ac_k^Am
kAmw@>6E@H?i vC6E?2[ }63C2D<2k^Am
kAmw:89 D49@@=i vC6E?2k^Am
kAmkDEC@?8msJ=2? y@C86?D6?k^DEC@?8mk^Am
×
Javascript is required for you to be able to read premium content.
Please enable it in your browser settings.
kAmr=2DDi uC6D9>2?k^Am
kAm!@D:E:@?i !=246<:4<6Ck^Am
kAmw6:89E^H6:89Ei d\h[ `gdk^Am
kAmw@>6E@H?i {:?4@=?[ }63C2D<2k^Am
kAmw:89 D49@@=i {:?4@=? $@FE9H6DEk^Am
kAmkDEC@?8m#6:5 z2C6=k^DEC@?8mk^Am
×
Javascript is required for you to be able to read premium content.
Please enable it in your browser settings.
kAmr=2DDi $6?:@Ck^Am
kAm!@D:E:@?i $276EJk^Am
kAmw6:89E^H6:89Ei e\b[ a`dk^Am
kAmw@>6E@H?i $6H2C5[ }63C2D<2k^Am
kAmw:89 D49@@=i $6H2C5k^Am
kAmkDEC@?8m(J2EE |2K@FCk^DEC@?8mk^Am
×
Javascript is required for you to be able to read premium content.
Please enable it in your browser settings.
kAmr=2DDi $6?:@Ck^Am
kAm!@D:E:@?i #F??:?8 324<k^Am
kAmw6:89E^H6:89Ei d\h[ a__k^Am
kAmw@>6E@H?i p=3:@?[ }63C2D<2k^Am
kAmw:89 D49@@=i q@@?6 r6?EC2=k^Am
kAmkDEC@?8m{2?6 |4r2==F>k^DEC@?8mk^Am
×
Javascript is required for you to be able to read premium content.
Please enable it in your browser settings.
kAmr=2DDi $@A9@>@C6k^Am
kAm!@D:E:@?i $276EJ^A=246<:4<6Ck^Am
kAmw6:89E^H6:89Ei e\a[ aa_k^Am
kAmw@>6E@H?i }@C7@=<[ }63C2D<2k^Am
kAmw:89 D49@@=i }@C7@=<k^Am
kAmkDEC@?8m$:>@? ~EE6k^DEC@?8mk^Am
×
Javascript is required for you to be able to read premium content.
Please enable it in your browser settings.
kAmr=2DDi #65D9:CE 7C6D9>2?k^Am
kAm!@D:E:@?i ~FED:56 =:?6324<6Ck^Am
kAmw6:89E^H6:89Ei e\`[ a_dk^Am
kAmw@>6E@H?i *@C<[ }63C2D<2k^Am
kAmw:89 D49@@=i *@C<k^Am
kAmkDEC@?8m(:==:2> !CKJDEFAk^DEC@?8mk^Am
×
Javascript is required for you to be able to read premium content.
Please enable it in your browser settings.
kAmr=2DDi #65D9:CE 7C6D9>2?k^Am
kAm!@D:E:@?i !F?E6Ck^Am
kAmw6:89E^H6:89Ei e\c[ ad_k^Am
kAmw@>6E@H?i ~G:65@[ u=@C:52k^Am
kAmw:89 D49@@=i ~G:65@k^Am
kAmkDEC@?8m{F<6 #6:>6Ck^DEC@?8mk^Am
×
Javascript is required for you to be able to read premium content.
Please enable it in your browser settings.
kAmr=2DDi uC6D9>2?k^Am
kAm!@D:E:@?i x?D:56 =:?6324<6Ck^Am
kAmw6:89E^H6:89Ei e\`[ aa_k^Am
kAmw@>6E@H?i {:?4@=?[ }63C2D<2k^Am
kAmw:89 D49@@=i {:?4@=? }@CE9 $E2Ck^Am
kAmkDEC@?8m#J2? $49@>>6Ck^DEC@?8mk^Am
×
Javascript is required for you to be able to read premium content.
Please enable it in your browser settings.
kAmr=2DDi #65D9:CE 7C6D9>2?k^Am
kAm!@D:E:@?i ~FED:56 =:?6324<6Ck^Am
kAmw6:89E^H6:89Ei e\c[ ad_k^Am
kAmw@>6E@H?i }@C7@=<[ }63C2D<2k^Am
kAmw:89 D49@@=i }@C7@=<k^Am
kAmkDEC@?8mxD2:29 $E2=3:C5k^DEC@?8mk^Am
×
Javascript is required for you to be able to read premium content.
Please enable it in your browser settings.
kAmr=2DDi #65D9:CE 7C6D9>2?k^Am
kAm!@D:E:@?i $276EJk^Am
kAmw6:89E^H6:89Ei e\_[ a`_k^Am
kAmw@>6E@H?i z62C?6J[ }63C2D<2k^Am
kAmw:89 D49@@=i z62C?6Jk^Am
kAmkDEC@?8mt=: $F==:G2?k^DEC@?8mk^Am
×
Javascript is required for you to be able to read premium content.
Please enable it in your browser settings.
kAmr=2DDi yF?:@Ck^Am
kAm!@D:E:@?i $276EJk^Am
kAmw6:89E^H6:89Ei e\a[ a`dk^Am
kAmw@>6E@H?i {@?8>@?E[ r@=@C25@k^Am
kAmw:89 D49@@=i {@?8>@?Ek^Am
kAmkDEC@?8mr92D6 &C3249k^DEC@?8mk^Am
×
Javascript is required for you to be able to read premium content.
Please enable it in your browser settings.
kAmr=2DDi $6?:@Ck^Am
kAm!@D:E:@?i {@?8 D?2AA6Ck^Am
kAmw6:89E^H6:89Ei e\b[ a`dk^Am
kAmw@>6E@H?i vC@DD6 !@:?E6[ |:49:82?k^Am
kAmw:89 D49@@=i vC@DD6 !@:?E6 $@FE9k^Am
kAmkDEC@?8mz256 (2C?6Ck^DEC@?8mk^Am
×
Javascript is required for you to be able to read premium content.
Please enable it in your browser settings.
kAmr=2DDi $@A9@>@C6k^Am
kAm!@D:E:@?i (:56 C646:G6Ck^Am
kAmw6:89E^H6:89Ei e\`[ a`_k^Am
kAmw@>6E@H?i $4@EED52=6[ pC:K@?2k^Am
kAmw:89 D49@@=i s6D6CE |@F?E2:?k^Am
Post a comment as
Report
Watch this discussion.
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Please keep it clean, turn off CAPS LOCK and don't threaten anyone. Be truthful, nice and proactive. And share with us - we love to hear eyewitness accounts.