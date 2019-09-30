Adrian Martinez

Adrian Martinez threw three interceptions against Ohio State in last Saturday's loss.

 BRENDAN SULLIVAN/WORLD-HERALD

Photos: Husker football walk-ons who've played during 2019 season

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