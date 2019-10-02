Strong opening Big Ten weekend has Nebraska coach John Cook seeking repeat from Jazz Sweet

Jazz Sweet led the Huskers in their matches at Illinois and Northwestern with a combined 31 kills (3.9 kills per set) on a .411 hitting percentage.

 RYAN SODERLIN/THE WORLD-HERALD

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