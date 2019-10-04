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(1) comment
Relatively good article. Moos makes too many ill advised comments, so eye rolling is becoming expected re: his public thinking. This high achieving rebuild will take time if it is to happen at all, and the endpoint of contending for national championships is hardly assured. There’s very possibly a parallel with Michigan, who expected favorite son Harbaugh to deliver national contenders for Michigan ( it looks less close five years in than it did during his first year). Also, this year offers the most favorable schedule we will have for a while, as 2020 and 2021 look appreciably tougher on paper. We certainly can lose several of these next four games, but I expect NU to handle business and get to a bowl. The larger picture of progress will take significantly longer to discern, irrespective of what this years record shows.
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