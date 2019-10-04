Scott Frost

The expectations have been high for Scott Frost in his second season.

 BRENDAN SULLIVAN/THE WORLD-HERALD

Sign up for Big Red Today news alerts

Get a daily Husker news roundup, recruiting updates and breaking news in your inbox.

Photos: Nebraska's Blackshirts for the 2019 season

1 of 15

Commenting is limited to Omaha World-Herald subscribers. To sign up, click here.

If you're already a subscriber and need to activate your access or log in, click here.
Load comments

You must be a digital subscriber to view this article.

Sign Up
Log In
Purchase a Subscription