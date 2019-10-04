Nebraska-Northwestern

Since Nebraska joined the Big Ten, the Huskers have had a lot of close battles with Northwestern.

 ILLUSTRATION BY MATT HANEY/THE WORLD-HERALD
Nebraska-Northwestern 2018

Northwestern handed Nebraska one of its most heartbreaking losses of the 2018 season.
Nebraska-Northwestern 2013

The Hail Mary caught by Jordan Westerkamp in 2013 is just one example of the crazy endings between Nebraska and Northwestern.

Photos: Husker football walk-ons who've played during 2019 season

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Chris Heady covers Husker football and is the Nebraska men's basketball beat writer. He started at The World-Herald in 2017. Follow him on Twitter @heady_chris. Email: chris.heady@owh.com.

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