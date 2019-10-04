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Northwestern handed Nebraska one of its most heartbreaking losses of the 2018 season.
BRENDAN SULLIVAN/THE WORLD-HERALD
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The Hail Mary caught by Jordan Westerkamp in 2013 is just one example of the crazy endings between Nebraska and Northwestern.
CHRIS MACHIAN/THE WORLD-HERALD
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