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Lexi Sun said Nebraska is looking forward to its rematch with Stanford after losing last season’s national title match. “We’ve been waiting for it basically all of preseason.”
RYAN SODERLIN/THE WORLD-HERALD
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