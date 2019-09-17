Nebraska Stanford rematch

Nebraska's Callie Schwarzenbach and Stanford's Holly Campbell vie for the ball during the national championship match in 2018. The Huskers lost in five sets, dropping the fifth set 15-12. “We always talk about those three points that we lost by,” sophomore setter Nicklin Hames said.

 THE ASSOCIATED PRESS

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Lexi Sun

Lexi Sun said Nebraska is looking forward to its rematch with Stanford after losing last season’s national title match. “We’ve been waiting for it basically all of preseason.”

Photos: Meet the 2019 Nebraska volleyball team

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