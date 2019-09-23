Nebraska football

Nebraska players didn’t make headlines with their comments Monday in a week when distractions and national attention are already coming at them like a heavy blitz.

 RYAN SODERLIN/THE WORLD-HERALD

Photos: Husker football walk-ons who've played during 2019 season

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