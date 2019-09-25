How the Blackshirts performed so well against the Buckeyes last year? They had 'a look in their eyes'

While, yes, the Huskers allowed 36 points and 481 yards in a five-point loss, OSU was held to a touchdown and 54 yards below its 2018 season averages. 

 BRENDAN SULLIVAN/THE WORLD-HERALD

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Photos: Husker football walk-ons who've played during 2019 season

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