The first Omaha location for Saltgrass Steak House is coming soon to Village Pointe.

The Texas-based chain has dozens of locations in the Lone Star State as well as many more in 11 other states. The nearest to Omaha is in Liberty, Missouri.

The restaurant advertises grilled steaks, chicken and seafood.

Saltgrass Steak House is set to open soon in the former location of Stroud’s and Mimi’s Cafe.

Omaha steakhouses — and steaks! — past and present

This complete guide of local music, movies, dining and entertainment will have you weekend ready

* I understand and agree that registration on or use of this site constitutes agreement to its user agreement and privacy policy.

kevin.coffey@owh.com, 402-444-1557,

twitter.com/owhmusicguy

Tags

Reporter - Entertainment/music/concert

Kevin Coffey is the entertainment editor and critic, covering music, movies, video games, comic books and lots more. Follow him on Twitter @owhmusicguy. Phone: 402-444-1557.

Commenting is limited to Omaha World-Herald subscribers. To sign up, click here.

If you're already a subscriber and need to activate your access or log in, click here.
Load comments

You must be a full digital subscriber to read this article You must be a digital subscriber to view this article.

Sign Up
Log In
Purchase a Subscription