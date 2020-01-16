...WINTER WEATHER ADVISORY IN EFFECT FROM 3 AM FRIDAY TO 6 AM CST
SATURDAY...
* WHAT...MIXED PRECIPITATION EXPECTED. TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF
1 TO 4 INCHES AND ICE ACCUMULATIONS OF AROUND ONE TENTH OF AN
INCH. WINDS GUSTING AS HIGH AS 50 MPH ON FRIDAY NIGHT.
* WHERE...PORTIONS OF EAST CENTRAL, NORTHEAST AND SOUTHEAST
NEBRASKA AND SOUTHWEST AND WEST CENTRAL IOWA.
* WHEN...FROM 3 AM FRIDAY TO 6 AM CST SATURDAY.
* IMPACTS...PLAN ON SLIPPERY ROAD CONDITIONS. PATCHY BLOWING SNOW
COULD SIGNIFICANTLY REDUCE VISIBILITY. THE HAZARDOUS CONDITIONS
COULD IMPACT THE MORNING OR EVENING COMMUTE.
* ADDITIONAL DETAILS...TEMPERATURES MAY RISE ABOVE FREEZING AT
SOME LOCATIONS ON FRIDAY AFTERNOON WITH PERIODS OF DRIZZLE
CONTINUING. AN ARCTIC FRONT WILL SWEEP THROUGH THE AREA FRIDAY
NIGHT WITH THE POTENTIAL FOR FLASH-FREEZE CONDITIONS DEVELOPING
ON AREA ROADS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
SLOW DOWN AND USE CAUTION WHILE TRAVELING.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
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