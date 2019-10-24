You have your go-to Halloween treats. But what about the new styles of your favorite candies and cookies? It's hard to tell if you should gamble on pumpkin spice Kit Kats or those zombie Skittles.

But worry no more! We tried 10 new twists on Halloween favorites so you didn't have to. Dig in!

This complete guide of local music, movies, dining and entertainment will have you weekend ready

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Reporter - Entertainment/music/concert

Kevin Coffey is the entertainment editor and critic, covering music, movies, video games, comic books and lots more. Follow him on Twitter @owhmusicguy. Phone: 402-444-1557.

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