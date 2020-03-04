Granite City at the Westroads Mall has shut its doors for good.

The restaurant's phone has been disconnected, and it's no longer listed among the locations on Granite City's website.

Omaha's location opened in late 2006 and became known for its microbrewed beers, large portions and massive Sunday brunch. It's part of a chain out of Minnesota that filed for Chapter 11 bankruptcy last December.

There's also a location in Lincoln, and the worker who answered the phone Wednesday said he knows of no plans to close that restaurant.

23 Omaha metro area restaurants that closed in 2019

elizabeth.freeman@owh.com, 402-444-1267

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