CARRIKER CHRONICLES

Nebraska hall of famer Adam Carriker on Indiana being favored over the Huskers: "You're fresh off a bye, you've got Indiana at home. If you're gonna rebound and make something of this season, it's now or never."

Watch the latest episodes of the "Carriker Chronicles" and find transcripts of every show. Omaha.com/Carriker

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