...WIND ADVISORY NOW IN EFFECT UNTIL 1 PM CST THIS AFTERNOON...
...HIGH WIND WARNING IS CANCELLED...
* WHAT...NORTHWEST WINDS 25 TO 35 MPH WITH GUSTS UP TO 55 MPH.
* WHERE...PORTIONS OF EAST CENTRAL AND NORTHEAST NEBRASKA AND
SOUTHWEST AND WEST CENTRAL IOWA.
* WHEN...UNTIL 1 PM CST THIS AFTERNOON.
* IMPACTS...GUSTY WINDS COULD BLOW AROUND UNSECURED OBJECTS. TREE
LIMBS COULD BE BLOWN DOWN AND A FEW POWER OUTAGES MAY RESULT.
AREAS OF BLOWING SNOW COULD OCCUR IN NORTHEAST NEBRASKA AND
NORTHWEST IOWA.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
USE EXTRA CAUTION WHEN DRIVING, ESPECIALLY IF OPERATING A HIGH
PROFILE VEHICLE. SECURE OUTDOOR OBJECTS.
&&
Post a comment as
Report
Watch this discussion.
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Please keep it clean, turn off CAPS LOCK and don't threaten anyone. Be truthful, nice and proactive. And share with us - we love to hear eyewitness accounts.