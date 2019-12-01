...WIND ADVISORY NOW IN EFFECT UNTIL 10 AM CST THIS MORNING...
* WHAT...NORTHWEST WINDS FROM 25 TO 35 MPH WITH GUSTS UP TO AROUND
50 MPH EXPECTED.
* WHERE...PORTIONS OF EAST CENTRAL, NORTHEAST AND SOUTHEAST
NEBRASKA AND SOUTHWEST AND WEST CENTRAL IOWA.
* WHEN...UNTIL 10 AM CST THIS MORNING.
* IMPACTS...GUSTY WINDS COULD BLOW AROUND UNSECURED OBJECTS.
TREE LIMBS COULD BE BLOWN DOWN AND A FEW POWER OUTAGES MAY
RESULT.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
USE EXTRA CAUTION WHEN DRIVING, ESPECIALLY IF OPERATING A HIGH
PROFILE VEHICLE. SECURE OUTDOOR OBJECTS.
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