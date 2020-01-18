...WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 AM CST EARLY
THIS MORNING...
* WHAT...AREAS OF BLOWING SNOW. WINDS GUSTING AS HIGH AS 55 MPH.
* WHERE...PORTIONS OF EAST CENTRAL AND NORTHEAST NEBRASKA.
* WHEN...UNTIL 6 AM CST EARLY THIS MORNING.
* IMPACTS...PLAN ON SLIPPERY ROAD CONDITIONS. AREAS OF BLOWING
SNOW COULD SIGNIFICANTLY REDUCE VISIBILITY. STRONG WINDS COULD
CAUSE TREE DAMAGE AND CREATE POWER OUTAGES.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
SLOW DOWN AND USE CAUTION WHILE TRAVELING.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
&&
Weather Alert
...WIND ADVISORY NOW IN EFFECT UNTIL 1 PM CST THIS AFTERNOON...
...HIGH WIND WARNING IS CANCELLED...
* WHAT...NORTHWEST WINDS 25 TO 35 MPH WITH GUSTS UP TO 55 MPH.
* WHERE...PORTIONS OF EAST CENTRAL AND NORTHEAST NEBRASKA AND
SOUTHWEST AND WEST CENTRAL IOWA.
* WHEN...UNTIL 1 PM CST THIS AFTERNOON.
* IMPACTS...GUSTY WINDS COULD BLOW AROUND UNSECURED OBJECTS. TREE
LIMBS COULD BE BLOWN DOWN AND A FEW POWER OUTAGES MAY RESULT.
AREAS OF BLOWING SNOW COULD OCCUR IN NORTHEAST NEBRASKA AND
NORTHWEST IOWA.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
USE EXTRA CAUTION WHEN DRIVING, ESPECIALLY IF OPERATING A HIGH
PROFILE VEHICLE. SECURE OUTDOOR OBJECTS.
&&
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Denver's Tyson McLellan and UNO's Noah Prokop fight for control of the puck. Prokop, a freshman from Littleton, Colorado, scored his first college goal.
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