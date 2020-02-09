...WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 9 AM THIS MORNING TO 1 PM
CST THIS AFTERNOON...
* WHAT...NORTHWEST WINDS 15 TO 30 MPH WITH GUSTS UP TO 45 MPH
EXPECTED.
* WHERE...IN NEBRASKA, BURT, DODGE, WASHINGTON, BUTLER,
SAUNDERS, DOUGLAS AND SEWARD COUNTIES. IN IOWA, MONONA AND
HARRISON COUNTIES.
* WHEN...FROM 9 AM TO 1 PM CST SUNDAY.
* IMPACTS...GUSTY WINDS COULD BLOW AROUND UNSECURED OBJECTS.
TREE LIMBS COULD BE BLOWN DOWN AND A FEW POWER OUTAGES MAY
RESULT.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
USE EXTRA CAUTION WHEN DRIVING, ESPECIALLY IF OPERATING A HIGH
PROFILE VEHICLE. SECURE OUTDOOR OBJECTS.
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